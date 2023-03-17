Брюссель, 17 марта, 2023, 15:37 — ИА Регнум. В Евросоюзе гражданам России стало проблематично оплачивать покупки иностранными кредитными картами, говорится 17 марта в материалах VPost.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Так, в Италии и Германии ряд фирм по прокату автомобилей требуют не только действующую банковскую карту, но и подтвердить право легального нахождения в стране, банк которой выдал карту.

Издание напоминает, как летом 2022 года при въезде в Евросоюз пограничники выборочно проверяли у россиян наличные средства на весь период пребывания. Людям пришлось предъявлять деньги или работающую в еврозоне банковскую карту.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2022 года Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС не принимать заявки от россиян на визы, поданные в третьих странах.