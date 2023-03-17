Москва, 17 марта, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в 2023 году вероятность повышения ключевой ставки превышает вероятность ее снижения.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Риски по-прежнему смещены в сторону проинфляционных, поэтому мы продолжаем считать, что вероятность повышения ставки в текущем году превышает вероятность ее снижения», — заявила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Как передавало ИА REGNUM, в России предлагают сделать обязательным уточнение информации о плательщике при переводах, при совершении которых не открывается расчётный счёт. Кроме этого, их сумму намерены ограничить в 100 тысяч рублей.