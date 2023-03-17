Донецк, 17 марта, 2023, 15:26 — ИА Регнум. С нового 2023 года власти ДНР стали активнее работать с жалобами и вопросами от населения в социальных сетях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта рассказала начальник отдела SММ-мониторинга «15:00 analytics» в Донецке Оксана Шевченко.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«С нового года власти усилили работу с жалобами и обращениями граждан. Создаются различные чат-боты в мессенджерах для обратной связи с населением. Все министерства и ведомства республики создали страницы в соцсети «ВКонтакте». Однако наши люди пока еще продолжают писать жалобы в неофициальных мессенджерах по типу «ЧП», «Черные списки» и прочее», — рассказала SMM-аналитик.

Тем не менее, как утверждает Оксана Шевченко, власти также мониторят неофициальные группы в соцсетях и мессенджерах для более оперативного реагирования.

Так, 4 марта в одном из донецких telegram-каналов появилось видео, на котором был запечатлен аварийный билборд в районе Крытого рынка Донецка. На следующий день билборд заменили.

Цитаты из видео Билборды сняли

Ещё одним примером работы с населением стал опрос первого зампредседателя правительства ДНР Рустама Мингазова в его telegram-канале. Политик опросил жителей и поинтересовался, какой регион лучше посетить с инспекцией.

Волновахский район ДНР набрал наибольшее число голосов. Позднее в результате проверки были выявлены и устранены нарушения в вопросах ценообразования.

Как сообщало ИА REGNUM, президент страны Владимир Путин не раз подчеркивал, что прямое общение власти с гражданами позволяет выявлять актуальные социальные проблемы и корректировать политический курс в соответствии с потребностями людей.