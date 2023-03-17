Помощник президента РФ Ушаков: визит Си Цзиньпина будет исключительно деловым

Москва, , 15:35 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Россию с государственным визитом, характер которого будет исключительно деловым. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил 17 марта журналистам.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, предстоящий визит китайского лидера в РФ называется государственным, чтобы подчеркнуть его важность. Но посещений нескольких российских городов, как обычно бывает при госвизитах, не будет, это оговорено заранее. Только Москва.

«Особенность этого государственного визита в том, что никаких дополнительных отягощающих протокольных штучек не будет, главное — это переговоры, переговоры и переговоры», — пояснил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча президента России Владимира Путина с его китайским коллегой начнётся 20 марта во второй половине дня. Запланированы разговор тет-а-тет, неформальный обед, заявления для прессы.