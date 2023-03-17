Ушаков: визит Си Цзиньпина в Россию пройдёт без «протокольных штучек»
Помощник президента РФ Ушаков: визит Си Цзиньпина будет исключительно деловым
Москва, 17 марта, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Россию с государственным визитом, характер которого будет исключительно деловым. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил 17 марта журналистам.
По его словам, предстоящий визит китайского лидера в РФ называется государственным, чтобы подчеркнуть его важность. Но посещений нескольких российских городов, как обычно бывает при госвизитах, не будет, это оговорено заранее. Только Москва.
«Особенность этого государственного визита в том, что никаких дополнительных отягощающих протокольных штучек не будет, главное — это переговоры, переговоры и переговоры», — пояснил представитель Кремля.
Как сообщало ИА REGNUM, встреча президента России Владимира Путина с его китайским коллегой начнётся 20 марта во второй половине дня. Запланированы разговор тет-а-тет, неформальный обед, заявления для прессы.