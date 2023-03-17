Москва, 17 марта, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Россию с государственным визитом, характер которого будет исключительно деловым. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил 17 марта журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

По его словам, предстоящий визит китайского лидера в РФ называется государственным, чтобы подчеркнуть его важность. Но посещений нескольких российских городов, как обычно бывает при госвизитах, не будет, это оговорено заранее. Только Москва.

«Особенность этого государственного визита в том, что никаких дополнительных отягощающих протокольных штучек не будет, главное — это переговоры, переговоры и переговоры», — пояснил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча президента России Владимира Путина с его китайским коллегой начнётся 20 марта во второй половине дня. Запланированы разговор тет-а-тет, неформальный обед, заявления для прессы.