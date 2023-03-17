Омбудсмен ДНР Морозова: десять вернувшихся из плена бойцов ДНР находятся в тяжёлом состоянии

Донецк, , 15:34 — REGNUM Десять российских военнослужащих, которые были освобождены из плена, находятся в тяжёлом состоянии. Об этом 17 марта написала уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова в своём телеграм-канале.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Она рассказала, что из украинского плена освобождены ещё 29 защитников ДНР. Это бойцы из числа тех, которые стали участником обмена между Россией и Украиной 7 марта.

«Еще десять наших военнослужащих из этой группы пока останутся в одном из субъектов России. Из украинских застенков они вернулись в тяжелом состоянии здоровья, поэтому не подлежат транспортировке», — написала Морозова, уточнив, что сейчас о них заботятся российские медики.

Омбудсмен добавила, что как только бойцы пойдут на поправку, они будут доставлены домой.

Как передавало ИА REGNUM, 22 февраля уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова рассказала, что оказавшиеся в плену украинские военнослужащие не хотят, чтобы их вносили в списки для обмена пленными.