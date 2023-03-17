В УЕФА прошла жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов

Женева, Швейцария, , 15:15 — REGNUM УЕФА 17 марта провела жеребьевку четвертьфиналов и полуфиналов футбольной «Лиги чемпионов».

Футбол Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В матчах ¼ финала встретятся «Реал» (Мадрид) и «Челси» (Лондон), «Бенфика» (Лиссабон) и «Интер» (Милан), «Манчестер Сити» и «Бавария» (Мюнхен), «Милан» и «Наполи» (Неаполь).

В первом полуфинале сыграют победители пар «Реал» — «Челси» и «Манчестер Сити» — «Бавария», во втором — победители пар «Бенфика» — «Интер» и «Милан» — «Наполи»

Матчи ¼ финала пройдут 11–12 и 18–19 апреля, полуфиналы — 9–10 и 16–17 мая.

Как сообщалось ранее, в ответном матче 1/8 финала «Манчестер Сити» со счетом 7:0 обыграл «Лейпциг», пять голов в ворота соперника забил форвард «МС» Эрлин Холанн.