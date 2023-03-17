Херсон, 17 марта, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Российские артиллеристы пресекли самую крупную за последнее время попытку переправы десанта ВСУ на Каховском водохранилище, потери противника составили несколько десятков человек, сообщил 17 марта врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он назвал новую попытку переправы украинский военных по числу потерь более провальной, чем обычно.

«Тем не менее вражеское командование постоянно гонит своих людей на убой, применяя ту же тактику заваливания телами, что и в Артёмовске, — а вдруг где получится. Большие потери в живой силе никого не беспокоят, киевскому режиму на людей глубоко наплевать», — написал Сальдо в своём телеграм-канале.

По словам врио губернатора, у российских военных система контроля и отражения вражеских атак отработана и функционирует как слаженный механизм, враг не пройдёт.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля российская артиллерия отбила украинскую попытку форсировать Днепр в районе Каховки Херсонской области. Группа десантников ВСУ высадилась на островах в район Большого Потёмкино.