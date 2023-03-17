Москва, 17 марта, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Передача Словакией военной техники советского и российского производства Украине незаконна. Об этом 17 марта заявило посольство России в Братиславе.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«Передача Киеву военной техники советского и российского производства является незаконной с правовой точки зрения», — заявили в посольстве.

Отмечается, что соглашения между Россией и Словакией однозначно исключают передачу вооружения и военной техники третьим странам без разрешения государства-производителя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер заявил, что правительство страны утвердило передачу Украине самолётов Миг-29.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки истребителей из Словакии на Украину являются утилизацией старой ненужной техники.