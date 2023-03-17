Компания Wildberries сообщила о возобновлении работы с 15 заблокированными пунктами выдачи заказов

Москва, , 15:31 — REGNUM Компания Wildberries разблокировала пункты выдачи заказов, которые ранее были деактивированы из-за нарушений договора-оферты. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя онлайн-ретейлера.

Логотип Wildberries © Ирина Алтухова/ РИА Новости

По информации агентства, компания возобновила сотрудничество с 15 партнерскими пунктами выдачи заказов, которые соблюдают условия договора-оферты.

Как передавало ИА REGNUM, 15 марта собственные пункты выдачи заказов российского маркетплейса Wildberries начали работать ограниченно, сотрудники начали протестовать против действующей с 3 марта новой системы штрафов. Прокуратура Московской области проверит возможные нарушения трудовых прав сотрудников интернет-магазина Wildberries.