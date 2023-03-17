Москва, 17 марта, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Совет директоров Центробанка России 17 марта оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Такое решение принимается в четвертый раз подряд, ставка не менялась с октября 2022 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Центральный банк России

Текущие темпы роста цен остаются умеренными, а инфляционные ожидания граждан заметно снизились, отметили в регуляторе. В то же время в ЦБ отметили, что рассмотрят целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров.

В Центробанке прогнозируют, что инфляция в 2023 году будет на уровне 5–7%, а к целевому показателю в 4% вернется в 2024 году.

Как сообщалось ранее, в ЦБ по итогам заседания совета директоров также отметили, что безработица в России обновила исторический минимум.