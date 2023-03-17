Мишустин: плановые проверки бизнеса будут проводить лишь на объектах высокого риска

Москва, , 15:27 — REGNUM Плановые проверки бизнеса в течение ближайших восьми лет будут проводить лишь на объектах высокого риска. Об этом 17 марта заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства страны.

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Он пояснил, что правительство России снижает административную нагрузку на бизнес по поручению президента России Владимира Путина.

«В ближайшие восемь лет плановые проверки будут проводиться только в отношении тех контролируемых лиц, чьи объекты отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска», — заявил Мишустин, добавив, что уже подписано соответствующее постановление.

Он уточнил, что в учреждениях образования, которые входят в высокорисковую группу, в этот период могут проводить профилактические визиты вместо плановых проверок. Если в ходе таких мероприятий будут выявлены нарушения, то специалисты могут выносить предписания об их устранении.

Премьер пояснил, что такое решение является частью реформы контрольно-надзорной деятельности. Это позволит сохранить тренд на улучшение делового климата в России, уточнил Мишустин.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку обеспечить внесение в законодательство изменений, которые необходимы для запуска программы долгосрочных сбережений.