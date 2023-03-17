Мелитополь, , 20:34 — REGNUM В формате второго доклада рабочей группы по вопросам СВО президенту планируют представить предложения по дополнительным социальным гарантиям для участников СВО, по защите их прав, а также по развитию оборонно-промышленного комплекса.

Выездное заседание рабочей группы по вопросам СВО Пресс-служба партии «Единая Россия»

Глава группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что ряд законодательных инициатив уже находится на стадии разработки, пишет rostovgazeta.ru.

Эти инициативы обсуждались на выездном заседании группы, которое прошло на базе войсковой части в Краснодарском крае. Стало известно, что их передадут президенту РФ Владимиру Путину 17 марта.

«В частности, мы готовим законопроект о прекращении кредитных обязательств родителям погибших на фронте участников СВО, которые являются созаемщиками по кредиту», — рассказал Турчак. Еще одна похожая инициатива, по его словам, связана с уточнением положений по погашению военной ипотеки в случае гибели бойца. Также законодатели представили документ, который должен решить проблему лишения прав на жилье военного в случае его гибели в зоне СВО.

Дело в том, что рабочая группа обнаружила проблему — вероятность возникновения ситуации, когда семья сотрудника органов внутренних дел, еще в период службы вставшего на учет для получения жилья и после вышедшего на пенсию, теряет право на жильё в случае его гибели в СВО. Законопроект, который может решить данную проблему, сейчас проходит последние согласования.

Рабочая группа предлагает меры по законодательному определению порядка расторжения срочных трудовых договоров с участниками СВО, в основе которых лежит тот же принцип, что действует в отношении беременных и женщин в декретном отпуске.

Помимо этого, в доклад президенту включили предложение об установлении 1 июля Дня ветерана боевых действий.

В том, что касается реабилитации раненых военнослужащих, рабочая группа выдвинула предложение разработать межведомственную программу на основе опыта спортивной реабилитации демобилизованных из зоны СВО военнослужащих. В рамках программы предполагается обратиться к помощи спортсменов-паралимпийцев.

Ещё один вопрос, который имеет отношение к медицинским гарантиям для участников СВО, — это общий принцип подхода к их предоставлению вне зависимости от того, в каком подразделении они служат. Речь идет, в частности, об обеспечении лекарственными препаратами.

В рабочей группе отметили, что необходимо скорректировать закон о банкротстве, чтобы исключить возможность блокировки банковских счетов должников — участников СВО, если на эти счета поступают боевые выплаты.

В части развития ОПК выдвинуто предложение развивать взаимодействие отделов технического контроля и военных представителей Министерства обороны на время СВО.

Среди прочих предложений — разработка механизма ответственности за срыв государственного оборонного заказа не только для исполнителей, но и для военных представителей Минобороны. Планируется также использовать практику авансовых платежей в размере не менее 80% от гособоронзаказов. Об этом информирует сайт ER.ru.

В заключение Андрей Турчак подчеркнул, что в рабочую группу продолжают поступать жалобы по обеспечению и доукомплектованию, а также по работе военкоматов. На рассмотрение этих тем отведут отдельное заседание группы.