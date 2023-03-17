Киев, 17 марта, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Киеву грозит утрата контроля над другими городами, если Артёмовск освободят российские войска. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью телекомпании BBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

По его словам, если бы контроль над Артемовском (Бахмут до 1924 года) перешёл к России, «то следующими были бы другие города». Поэтому украинские войска должны удерживать город столько, сколько смогут.

Кулеба подчеркнул, что обстановка в Артёмовске для ВСУ очень сложная из-за больших потерь. Так, боеприпасы требовались там острее всего.

Как сообщало ИА REGNUM, на Западе стали сомневаться в целесообразности решения Киева удерживать Артёмовск, так как украинские войска несут там большие потери и испытывают нехватку боеприпасов. Российские войска продолжают ожесточённые бои за этот город в ДНР.