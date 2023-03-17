В Кремле назвали утилизацией старой техники передачу Польшей и Словакией МиГ-29 Украине

Москва, , 15:03 — REGNUM Решения властей Словакии и Польши передать ВСУ истребители МиГ-29 схожи с попытками избавления от ненужного вооружения, заявил 17 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

У Пескова сложилось ощущение, что данные страны «таким образом занимаются утилизацией старой ненужной техники».

В любом случае поставки истребителей Украине не способны оказать влияние на ход конфликта, для этого даже не нужно быть военным экспертом, убеждён пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер подтвердил принятое правительством страны решение о передаче ВСУ самолётов МиГ-29.

Ранее о подобных планах объявил президент Польши Анджей Дуда. Он надеется, что Украина найдёт опытных пилотов для управления этими истребителями.