Луганск, , 18:26 — REGNUM Второй доклад рабочей группы по вопросам СВО включал предложения по дополнительным гарантиям ее участникам, а также защите их прав и развитию оборонно-промышленного комплекса. Глава группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил о подготовке этих инициатив.

Заседание рабочей группы по вопросам СВО Пресс-служба партии «Единая Россия»

Доклад был озвучен на заседании рабочей группы, которое прошло на базе войсковой части в Краснодарском крае. Он будет направлен 17 марта президенту России Владимиру Путину, пишет rostovgazeta.ru.

Турчак отметил, что рабочая группа готовит проект закона о прекращении долговых обязательств родителей бойцов, погибших в зоне СВО, которые выступают созаемщиками по кредитам. Также предложено уточнить положения о погашении военной ипотеки в случае гибели бойца.

Рабочая группа обнаружила еще одну проблему: когда лишается жилья семья погибшего в зоне спецоперации сотрудника органов внутренних дел, который во время службы встал на учет на получение этого жилья и после вышел на пенсию. Данный законопроект уже подготовлен и ждет согласования.

Кроме того, предлагается на законодательном уровне установить порядок расторжения с военнослужащими срочных трудовых договоров аналогично тому, что действует в отношении беременных и тех, кто находится в декрете.

Доклад президенту пополнился еще одним предложением — сделать первое июля Днем ветерана боевых действий.

Для реабилитации раненых военных рабочая группа предложила сформировать межведомственную программу. В ней необходимо аккумулировать опыт спортивной реабилитации военнослужащих, привлекая спортсменов-паралимпийцев.

Был поднят вопрос и о лекарственном обеспечении. Рабочая группа считает, что нужен единый подход в предоставлении медицинских гарантий, независимо от того, в каком подразделении проходит служба.

Представители рабочей группы отметили, что должен быть изменен закон о банкротстве. Необходимо исключить возможность блокировки финансовыми управляющими банковских счетов должников — участников СВО, на которые приходят боевые выплаты.

Что касается развития ОПК, то группа предложила наладить взаимодействие отделов технического контроля и военпредов Минобороны России на период специальной военной операции.

Как сообщается на сайте ER. RU, группа стала инициатором привлечения к ответственности за срыв государственного оборонзаказа не только исполнителей, но и представителей Министерства обороны. Еще одно предложение — обеспечение авансовых выплат в размере не менее 80% от стоимости гособоронзаказа.

В заключение Турчак отметил, что рабочая группа продолжает получать жалобы на обеспечение, доукомплектование и работу военкоматов. Эти вопросы рассмотрят на отдельном заседании.