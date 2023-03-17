ВС России уничтожили украинскую БМП под Кременной
Луганск, 17 марта 2023, 14:53 — REGNUM Вооружённые силы России под Кременной в Луганской Народной Республике уничтожили украинскую БМП, сообщает РИА Новости.
Согласно опубликованным данным, вражеская техника была обнаружена с помощью беспилотного летательного аппарата. Уточняется, что дрон корректировал работу отечественной ствольной артиллерии.
Ранее военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские подразделения маскируют свои позиции, а также оборудуют ложные позиции с макетами техники на сватовско-кременском участке линии боевого соприкосновения в ЛНР. Он также добавил, что на купянском направлении подразделения ВС РФ начали обстреливать из бесшумных миномётов. Новую технику ВСУ получили из стран Запада, отметил эксперт.