Луганск, 17 марта, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Вооружённые силы России под Кременной в Луганской Народной Республике уничтожили украинскую БМП, сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Согласно опубликованным данным, вражеская техника была обнаружена с помощью беспилотного летательного аппарата. Уточняется, что дрон корректировал работу отечественной ствольной артиллерии.

Ранее военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские подразделения маскируют свои позиции, а также оборудуют ложные позиции с макетами техники на сватовско-кременском участке линии боевого соприкосновения в ЛНР. Он также добавил, что на купянском направлении подразделения ВС РФ начали обстреливать из бесшумных миномётов. Новую технику ВСУ получили из стран Запада, отметил эксперт.