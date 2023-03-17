Киев, 17 марта, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Ситуация в ВСУ намного хуже, чем об этом рассказал американской газете The Washington Post украинский комбат 46-й бригады, которого понизили в должности после интервью. Об этом 17 марта заявил военный из этой же бригады Владимир Шевченко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Ранее The Washington Post опубликовала интервью с комбатом с позывным Купол, в котором он пожаловался на большое количество неопытных бойцов и огромные потери ВСУ.

«Интервью правдивое и максимально по сути дела. Осторожное и взвешенное, на самом деле. Потому что реальность намного хуже», — приводит слова Шевченко украинское издание «Страна. ua».

По его словам, это интервью является не мнением псевдоэксперта, а «взвешенным мнением профессионала высочайшего класса».

Как сообщало ИА REGNUM, в интервью украинский комбат рассказал, что за год из 500 солдат его батальона погибли около 100, а остальные 400 ранены. При этом он остался единственным военным профессионалом в подразделении.

Позже сообщалось, что из-за этого интервью его понизили в должности, после чего он написал рапорт об увольнении.