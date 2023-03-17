Москва, 17 марта, 2023, 14:53 — ИА Регнум. В России возобновят строительство серии боевых ледоколов проекта 21 180/21 180М, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.

Дарья Драй ИА REGNUM Ледокол «Илья Муромец»

Одной из главных задач военных ледоколов является обеспечение базирования и развёртывания сил флота в Арктике.

По данным издания, до конца 2027 года для Северного флота запланировано строительство третьего дизель-электрического корабля. Допускается, что срок может «уйти вправо».

Построенный ранее по проекту ледокол «Илья Муромец» несёт службу на Северном флоте, второй корабль — «Евпатий Коловрат» — сейчас проходит испытания. После его принятия в состав флота ледокол будет служить на Тихом океане.

На третьем корабле серии планируют обновить силовую установку и винторулевые колонки. Новый ледокол будет решать в Арктике широкий круг задач, уточнил военный историк Дмитрий Болтенков.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2023 года правительство России одобрило бюджетные инвестиции на строительство двух новых атомных ледоколов на сумму более 70 млрд рублей.

Длина каждого из судов составит 173,3 м, ширина — 34 м, водоизмещение — 33,5 тыс. тонн. Их строительство планируется завершить в 2028 и 2030 годах. Они смогут пробивать лёд толщиной до трёх метров.