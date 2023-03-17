Минобороны РФ сообщило об уничтожении радиолокационных станций ВСУ. Главное из сводки

Артемовск, , 14:38 — REGNUM Украинские войска за последние сутки потеряли до 135 военнослужащих на донецком направлении, сообщает 17 марта Минобороны РФ. Также известно об уничтожении радиолокационных станций ВСУ в районе населенного пункта Мирное Харьковской области и в районе населенного пункта Редкодуб Донецкой Народной Республики.

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (17.03.2023 г.) Минобороны РФ

Помимо этого, в российском военном ведомстве известили о перехвате средствами противовоздушной обороны пяти реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и тактической ракеты «Точка-У». Также за сутки ВС РФ уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в рамках специальной военной операции (СВО) несут огромные потери не только в технике, но и живой силе. Только на донецком направлении за сутки уничтожены до 135 военных ВСУ.

Потери ВСУ на краснолиманском направлении составили более 70 военных. На южнодонецком и запорожском направлениях уничтожены до 65 военных ВСУ за сутки. До 25 военных ВСУ уничтожены на херсонском направлении.

«На купянском направлении потери противника составили свыше 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны», — пояснили в российском военном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается 387-й день. Несмотря на огромные потери на донецком направлении, киевские власти приказали удерживать оборону Артёмовска и близлежащих городов. Американский телеканал NBC заговорил об ошибке президента Владимира Зеленского.