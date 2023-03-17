Myśl Polska: Вашингтон воспользуется Грузией для разжигания конфликтов на южных границах России

Варшава, , 14:40 — REGNUM Вашингтон планирует использовать Грузию как инструмент для разжигания конфликтов к югу от России. Такое мнение высказал обозреватель Myśl Polska Матеуш Пискорский.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Грузия осталась единственным плацдармом США на Кавказе. Согласно планам неоконсерваторов США, Грузии отводится роль провокатора и поджигателя конфликтов на южных границах России.

Автор статьи обратил внимание на то, что государства, которые пытаются избежать участия в конфликте между Западом и Россией, вынуждены платить за это высокую цену, поскольку сталкиваются с непредвиденными проблемами, и Грузия является самым свежим тому примером.

По мнению Пискорского, Вашингтон стоит за недавними массовыми протестами в Грузии, которые произошли после того, как правительство этой страны захотело принять закон об иностранных агентах в СМИ.

Автор отмечает лицемерие Запада, так как аналогичные законы действуют в США и в ближайшее время могут появиться в Европе.

По его словам, целью США является провоцирование беспорядков в стране ради изменений в правительстве, а также для дестабилизации в регионе, граничащем с Россией.

Он предположил, что вокруг России могут вспыхнуть новые пожары.

«Их поджигателям судьбы народов, сгорающих в этом огне, совершенно безразличны», — отметил автор.

Как передавало ИА REGNUM, по словам заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко, США и их сателлиты пытаются создать очаги напряженности для геополитического противостояния с Россией в Молдавии и Грузии.