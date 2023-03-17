Варшава, 17 марта, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Вашингтон планирует использовать Грузию как инструмент для разжигания конфликтов к югу от России. Такое мнение высказал обозреватель Myśl Polska Матеуш Пискорский.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

По его словам, Грузия осталась единственным плацдармом США на Кавказе. Согласно планам неоконсерваторов США, Грузии отводится роль провокатора и поджигателя конфликтов на южных границах России.

Автор статьи обратил внимание на то, что государства, которые пытаются избежать участия в конфликте между Западом и Россией, вынуждены платить за это высокую цену, поскольку сталкиваются с непредвиденными проблемами, и Грузия является самым свежим тому примером.

По мнению Пискорского, Вашингтон стоит за недавними массовыми протестами в Грузии, которые произошли после того, как правительство этой страны захотело принять закон об иностранных агентах в СМИ.

Автор отмечает лицемерие Запада, так как аналогичные законы действуют в США и в ближайшее время могут появиться в Европе.

По его словам, целью США является провоцирование беспорядков в стране ради изменений в правительстве, а также для дестабилизации в регионе, граничащем с Россией.

Он предположил, что вокруг России могут вспыхнуть новые пожары.

«Их поджигателям судьбы народов, сгорающих в этом огне, совершенно безразличны», — отметил автор.

Как передавало ИА REGNUM, по словам заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко, США и их сателлиты пытаются создать очаги напряженности для геополитического противостояния с Россией в Молдавии и Грузии.