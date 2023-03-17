Киров, , 14:50 — REGNUM Житель города Вятские Поляны, ранивший полицейского из окна своей квартиры, проведёт два месяца под стражей. Об этом сообщает 17 марта пресс-служба следственного управления СКР по Кировской области.

Арест мужчины СКР по Кировской области

В отношении мужчины ранее возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и хулиганстве с применением оружия. Он стал 15 марта палить из ружья, находясь в своей квартире. Задержали его бойцы специального отряда Росгвардии.

«17 марта по ходатайству следователя СК в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 47-летний Александр Алёшкин стал палить из ружья по прохожим, будучи пьян. Мужчина не пил 16 лет, но сорвался после того, как у него нашли опухоль. Один из выпущенных дробовых зарядов рикошетом ранил полицейского, угрозы его жизни нет.