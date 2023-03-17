Польша намерена разместить HIMARS у границы с Калининградской областью

Варшава, , 14:29 — REGNUM До конца 2023 года американские реактивные артиллерийские системы HIMARS поступят в распоряжение 16-й механизированной дивизии армии Польши, которая дислоцируется вблизи границы с Калининградской областью, заявил 17 марта министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Система залпового огня HIMARS Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Этот дивизион был заказан Польшей у США в 2019 году, напомнил Блащак.

HIMARS «хорошо зарекомендовали себя» в ходе боевых действий на территории Украины, именно таким качественным оружием и должна быть оснащена польская армия, добавил министр.

Как сообщалось ранее, 9 марта Блащак заявил, что в Польше началась установка противотанковых ежей на дорогах, ведущих в Белоруссию.