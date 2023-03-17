Варшава, 17 марта, 2023, 14:29 — ИА Регнум. До конца 2023 года американские реактивные артиллерийские системы HIMARS поступят в распоряжение 16-й механизированной дивизии армии Польши, которая дислоцируется вблизи границы с Калининградской областью, заявил 17 марта министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

Этот дивизион был заказан Польшей у США в 2019 году, напомнил Блащак.

HIMARS «хорошо зарекомендовали себя» в ходе боевых действий на территории Украины, именно таким качественным оружием и должна быть оснащена польская армия, добавил министр.

Как сообщалось ранее, 9 марта Блащак заявил, что в Польше началась установка противотанковых ежей на дорогах, ведущих в Белоруссию.