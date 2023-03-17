Москва, 17 марта, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Наблюдательный совет Сбера рекомендовал выплатить акционерам дивиденды за 2022 год в размере по 25 рублей на одну акцию, сообщил 17 марта глава банка Герман Греф.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбер

«Наблюдательный совет банка рекомендовал акционерам на ГОСА решение о выплате рекордных в истории Сбера дивидендов в размере 565 млрд рублей», — цитирует его пресс-служба банка.

Он уточнил, что это 25 рублей на одну акцию с доходностью около 15% годовых исходя из цены акций банка в последние дни.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2022 года Сбер сумел показать чистую прибыль в объёме свыше 300 млрд рублей. При этом число активных клиентов Сбербанка — физических лиц — в 2022 году выросло на 2,9 млн человек и составило 106,7 млн.