* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Екатеринбург, 17 марта, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Жалоба бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) на свой арест отклонена. Такое решение принял 17 марта Свердловский областной суд.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Суд решил оставить без изменений постановление судьи Ленинского районного суда Екатеринбурга, а жалобу Ройзмана (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) — без удовлетворения. Таким образом, он останется под арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта Ройзман (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) был задержан полицией.

На него был составлен административный протокол о пропаганде экстремистской символики. В тот же день Ленинский районный суд арестовал его на 14 суток.