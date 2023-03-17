Астрахань, 17 марта, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Спасатели МЧС направлены в село Блиново Астраханской области из-за пожара на территории Астраханского заповедника. Об этом сообщили 17 марта в региональном главке МЧС России.

Астраханский государственный заповедник Пожар в Астраханском заповеднике

Аэромобильная группировка МЧС днём прибыла в Володарский район для борьбы с пожаром и защиты Блиново от огня. В село прибыли 36 спасателей и 15 единиц техники. За обстановкой они следят с помощью беспилотников.

Угрозы населённому пункту в настоящее время нет, фронт пожара находится более чем в пяти километрах от села.

По состоянию на утро 17 марта пожар продолжал действовать на Обжоровском участке Астраханского заповедника, его активная зона располагалась у западной границы участка, сообщили в пресс-службе заповедника.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на территорию Астраханского заповедника пришёл вечером 15 марта со стороны правого берега Старой Протоки. Ранее, 15 марта, был ликвидирован пожар на полуострове Макаркин, утром 16 марта — на острове Блинов на Обжоровском участке заповедника.