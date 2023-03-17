Донецк, , 16:17 — REGNUM Стало известно, что предложения по дополнительным соцгарантиям для участников СВО, по защите их прав, а также по развитию оборонно-промышленного комплекса будут представлены президенту в форме второго доклада рабочей группы по вопросам СВО.

На заседании рабочей группы по вопросам СВО Пресс-служба партии «Единая Россия»

Глава группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что ряд законодательных инициатив уже находится на этапе подготовки, пишет rostovgazeta.ru.

Эти инициативы рассматривались на выездном заседании группы, которое провели на базе войсковой части в Краснодарском крае. Стало известно, что все предложения передадут президенту РФ Владимиру Путину 17 марта.

«В частности, мы готовим законопроект о прекращении кредитных обязательств родителям погибших на фронте участников СВО, которые являются созаемщиками по кредиту», — рассказал Турчак. Еще одна похожая инициатива, по его словам, связана с уточнением положений по погашению военной ипотеки в случае гибели бойца. Также законодатели представили документ, который сможет решить проблему утраты прав на жилье военного в случае его гибели в зоне СВО.

Необходимость в нем возникла, когда рабочая группа обнаружила проблему — вероятность возникновения ситуации, в которой семья сотрудника органов внутренних дел, еще в период службы вставшего на учет для получения жилья и после вышедшего на пенсию, оказывается лишенной прав на жилье в случае его гибели в СВО. Законопроект, который решит данную проблему, сейчас проходит последние согласования.

Рабочая группа предлагает меры по законодательному определению порядка расторжения срочных трудовых договоров с участниками СВО, которые базируются на тех же принципах, что действуют в отношении беременных и женщин в декретном отпуске.

Помимо этого, в доклад президенту включили предложение об установлении 1 июля Дня ветерана боевых действий.

В отношении вопросов реабилитации раненых военнослужащих рабочая группа выдвинула предложение сформировать межведомственную программу на основе опыта спортивной реабилитации демобилизованных из зоны СВО военнослужащих. В рамках программы также предполагается задействовать опыт спортсменов-паралимпийцев.

Ещё один вопрос, который имеет отношение к медицинским гарантиям для участников СВО, — это общий принцип подхода к их предоставлению независимо от того, в каком подразделении эти люди служат. Речь идет, в частности, об обеспечении лекарственными препаратами.

В рабочей группе отметили необходимость внесения поправок в законодательство о банкротстве, чтобы исключить возможность блокировки банковских счетов для должников — участников СВО, если именно на эти счета начисляют их боевые выплаты.

В части развития ОПК возникло предложение установить взаимодействие отделов технического контроля и военных представителей Министерства обороны на время СВО.

Среди прочих предложений — формирование механизма ответственности за срыв государственного оборонного заказа не только для исполнителей, но и для военных представителей Минобороны. Планируется также применять практику авансовых платежей в размере не менее 80% от гособоронзаказов. Об этом информирует сайт ER.ru.

В заключение Андрей Турчак подчеркнул, что в рабочую группу продолжают поступать жалобы по обеспечению и доукомплектованию, а также по работе военкоматов. Для рассмотрения этих тем проведут отдельное заседание группы.