Банк России: безработица в стране обновила исторический минимум

Москва, , 14:51 — REGNUM Безработица в России обновила исторический минимум. Об этом говорится в пресс-релизе Банка России по итогам совета директоров регулятора.

Центральный Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что на фоне частичной мобилизации и роста спроса предприятий на труд в стране усиливается нехватка рабочей силы.

«В этих условиях рост производительности труда может отставать от роста реальных заработных плат», — добавили в ЦБ.

Ранее стало известно, что Центробанк решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Ставка сохраняется на прежнем уровне четвертый раз подряд (с октября 2022 года).