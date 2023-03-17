ЦБ сообщил о ситуации на рынке труда
Банк России: безработица в стране обновила исторический минимум
Москва, 17 марта, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Безработица в России обновила исторический минимум. Об этом говорится в пресс-релизе Банка России по итогам совета директоров регулятора.
Иван Шилов ИА REGNUM
Центральный Банк России
Отмечается, что на фоне частичной мобилизации и роста спроса предприятий на труд в стране усиливается нехватка рабочей силы.
«В этих условиях рост производительности труда может отставать от роста реальных заработных плат», — добавили в ЦБ.
Ранее стало известно, что Центробанк решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Ставка сохраняется на прежнем уровне четвертый раз подряд (с октября 2022 года).