Москва, , 14:24 — REGNUM Заведующая музыкальной частью театра «Сатирикон» Елена Дзуцева написала заявление в полицию о мошенничестве, женщина перевела деньги неизвестным, которые представились сотрудниками ФСБ. Об этом ИА REGNUM сообщил информированный источник.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

16 марта в полицию обратилась 65-летняя Елена Дзуцева, заведующая музыкальной частью театра «Сатирикон». Женщина рассказала, что несколько дней ей поступали звонки от неизвестных людей, которые представлялись то сотрудниками Центробанка, то представителями ФСБ. Звонившие были очень настойчивы и убедили женщину в необходимости перевести свои деньги на так называемые «безопасные счета». Елене объяснили, что иначе её деньги могут украсть. Дзуцева согласилась, мошенники прислали женщине QR-код, воспользовавшись которым, Елена и перевела мошенникам свои деньги. Только совершив операцию, женщина поняла, что стала жертвой преступления. После этого она отправилась в полицию.

«Поступило заявление от 65-летней жительницы Москвы, которой в течение 2 дней звонили неизвестные, представлялись сотрудниками ЦБ РФ и ФСБ России и путём обмана и злоупотребления доверием убедили перевести заявительницу 1 300 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по заявлению женщины уже завели уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Елена Дзуцева более 20 лет является заведующей музыкальной частью театра «Сатирикон», она участвовала в создании многих спектаклей, таких как «Шантеклер», «Страна любви», «Маленькие трагедии», «Ромео и Джульетта» и другие. Также Елена является членом жюри конкурсов Клуба любителей русского романса «Хризантема», преподаёт вокал в Школе — студии МХАТ и детском музыкальном театре «Домисолька».