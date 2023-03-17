Вашингтон, 17 марта, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Работников частного имения Мар-а-Лаго экс-президента США Дональда Трампа во Флориде и представителей его ближнего окружения вызвали в суд для дачи показаний по делу об обращении экс-главы США с секретными документами. Об этом 17 марта сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники, знакомые с ходом расследования.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По информации телеканала, всего в суд по этому делу были вызваны более 20 человек.

Отмечается, что сотрудники имения бывшего американского президента во время исполнения своих обязанностей могли видеть коробки или документы в кабинете Трампа либо в других местах. Именно поэтому они представляют интерес для следствия.

Как передавало ИА REGNUM, в августе 2022 года в поместье Трампа сотрудники ФБР провели обыск и изъяли хранившиеся в резиденции секретные документы. Сам экс-президент утверждал, что он обладал полномочиями как глава государства рассекретить все документы, которые у него были найдены, поэтому нарушений по хранению бумаг с его стороны нет и быть не может.

Трампа вызвали в суд из-за пустой папки с надписью «Секретный брифинг».