Под Артёмовском заметили украинского ребёнка с автоматом
СМИ: под Артёмовском заметили украинского ребёнка с автоматом
Киев, 17 марта, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Украинского ребёнка с автоматом заметили под городом Артёмовском (украинское название — Бахмут) в ДНР. Соответствующую видеозапись 17 марта опубликовал Telegram-канал Klymenko Time.
Иван Шилов ИА REGNUM
Бахмут (Артемовск)
На кадрах видно, как вдоль дороги идёт мальчик и держит в руках автомат. На вопрос, идёт ли он на войну, он отвечает: «Уже на войне».
Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ привозят на линию фронта под Артёмовск украинских молодых людей, в том числе несовершеннолетних.