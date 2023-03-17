Киев, 17 марта, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Украинского ребёнка с автоматом заметили под городом Артёмовском (украинское название — Бахмут) в ДНР. Соответствующую видеозапись 17 марта опубликовал Telegram-канал Klymenko Time.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

На кадрах видно, как вдоль дороги идёт мальчик и держит в руках автомат. На вопрос, идёт ли он на войну, он отвечает: «Уже на войне».

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ привозят на линию фронта под Артёмовск украинских молодых людей, в том числе несовершеннолетних.