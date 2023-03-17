В Минобороны РФ заявили, что ВСУ на донецком направлении потеряли до 135 военных

Москва, , 14:14 — REGNUM Вооружённые силы России за сутки уничтожили на донецком направлении до 135 военных ВСУ, сообщили 17 марта в Министерстве обороны РФ.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что активными действиями подразделений «Южной» группировки войск и огня артиллерии в районах Семеновки, Петровского и Тоненького в ДНР за сутки уничтожено до 135 военных ВСУ.

Также на указанном направлении за сутки было уничтожены три боевые бронированные машины, четыре пикапа, один автомобиль, РСЗО «Град», гаубица Д-30 и склад боеприпасов 53-й механизированной бригады противника.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы расчётов 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» Западного военного округа в зоне спецоперации.