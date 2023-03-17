Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении
В Минобороны РФ заявили, что ВСУ на донецком направлении потеряли до 135 военных
Москва, 17 марта, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки уничтожили на донецком направлении до 135 военных ВСУ, сообщили 17 марта в Министерстве обороны РФ.
Иван Шилов ИА REGNUM
ВСУ
Отмечается, что активными действиями подразделений «Южной» группировки войск и огня артиллерии в районах Семеновки, Петровского и Тоненького в ДНР за сутки уничтожено до 135 военных ВСУ.
Также на указанном направлении за сутки было уничтожены три боевые бронированные машины, четыре пикапа, один автомобиль, РСЗО «Град», гаубица Д-30 и склад боеприпасов 53-й механизированной бригады противника.
Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы расчётов 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» Западного военного округа в зоне спецоперации.