Краснодар, , 14:11 — REGNUM В рамках второго доклада рабочей группы по вопросам СВО президенту РФ поступили предложения о дополнительных соцгарантиях для участников СВО, защите их прав, а также развитии оборонно-промышленного комплекса.

Глава группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак Пресс-служба партии «Единая Россия»

Глава группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что в настоящее время готовится пакет законодательных инициатив, пишет rostovgazeta.ru.

Их озвучили во время выездного заседания группы, которое было проведено на базе войсковой части в Краснодарском крае. Предложения будут направлены президенту России Владимиру Путину 17 марта.

Как сообщил Турчак, сегодня разрабатывается законопроект о прекращении кредитных обязательств в отношении родителей погибших в зоне СВО бойцов. Это касается граждан, которые стали созаемщиками по кредиту. Также предлагается уточнить положения по погашению военной ипотеки в случае гибели военнослужащего.

Рабочей группой была выявлена еще одна законодательная недоработка — когда семья сотрудника ОВД, еще в период службы вставшего на учет для получения жилья и после вышедшего на пенсию, теряет право на жилье, если он погибает в зоне СВО. Законопроект, решающий эту проблему, уже готов и проходит согласования.

Рабочей группой предложено на законодательном уровне утвердить порядок расторжения с участниками СВО срочных трудовых договоров по аналогии с действующим в отношении беременных и женщин, находящихся в декрете.

Президенту РФ также будет предложено установить 1 июля памятную дату — День ветерана боевых действий.

Для обеспечения реабилитации раненых военных рабочей группой предлагается создать межведомственную программу, которая обобщила бы опыт спортивной реабилитации демобилизованных из зоны СВО военнослужащих с привлечением спортсменов-паралимпийцев.

Еще одна важная инициатива рабочей группы — медицинские гарантии участникам СВО. Предлагается применять единый подход к их предоставлению, вне зависимости от подразделения, где проходит служба. Это касается и лекарственного обеспечения.

В рабочей группе подчеркнули необходимость внести поправки и в закон о банкротстве, а также исключить блокировку финансовыми управляющими банковских счетов должников — участников СВО, куда поступают боевые выплаты.

Что касается развития ОПК, то прозвучало предложение наладить сотрудничество отделов технического контроля и военпредов Минобороны на период СВО.

Кроме того, нужно усовершенствовать механизм привлечения к ответственности за срыв гособоронзаказа как исполнителей, так и военных представителей Минобороны. Дополнительная инициатива: установить авансовые платежи в размере минимум 80% от гособоронзаказа. Об этом сообщает сайт ER. RU.

В заключение Андрей Турчак отметил, что в рабочую группу продолжают поступать жалобы, касающиеся обеспечения и доукомплектования, а также работы военкоматов. Для обсуждения этой проблематики будет организовано отдельное заседание группы.