Минобороны РФ: на купянском и краснолиманском направлениях уничтожено около 110 военных ВСУ

Москва, , 14:16 — REGNUM Вооруженные силы России уничтожили за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 110 военных ВСУ, сообщили 17 марта в Министерстве обороны РФ.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Так, на краснолиманском направлении уничтожено до 70 военнослужащих ВСУ, а также боевая бронированная машина пехоты, три пикапа, автомобиль и гаубица Д-30.

«На купянскком направлении уничтожено свыше 40 военных ВСУ, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские артиллеристы потопили баржу с украинским десантом на Каховском водохранилище, сорвав крупнейшую за последнее время попытку ВСУ переправиться через Днепр.