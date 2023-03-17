Аксёнов: на Украине создали специальные центры для информационных вбросов по Крыму

Симферополь, , 14:08 — REGNUM Спецслужбы Украины и Запада создали специальные центры для информационных вбросов по Крыму. Об этом 17 марта заявил глава республики Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Россия 24».

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вбросы идут, работают украинские спецслужбы. У них американские инструкторы, несколько центров в Одессе, Очакове, которые вещают. Ещё ряд центров, которые работают непосредственно на Крым», — сказал Аксёнов.

Он отметил, что для противодействия им работают группы ФСБ и МВД, которые занимаются экстремистскими преступлениями. Кроме того, задействованы технические группы при совете министров Крыма.

«За всё это время, несмотря на то что случались различные ситуации, никому обстановку раскачать не удалось», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что в республике фиксируют массированную информационную атаку украинских ресурсов.