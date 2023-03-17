SММ-аналитик Шевченко: число украинских ботов растёт, и они меняют тактику распространения фейков

Донецк, , 14:06 — REGNUM За последние полгода количество укроботов выросло на 20%. Причем Украина начала создавать не просто фейковые аккаунты, а страницы-дублёры реальных людей из городов новых регионов России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта сообщила начальник отдела SММ-мониторинга «15:00 analytics» в Донецке Оксана Шевченко.

Fake Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Если раньше Украина создавала страницы-дублёры граждан своей страны и фейковые аккаунты с «цветочками и машинками», то за последние полгода тактика изменилась. Теперь Украина использует фото реальных людей, проживающих на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей», — рассказала SММ-аналитик.

Помимо прочего, как утверждает Оксана Шевченко, существенно увеличилась активность укроботов в сообщениях, связанных с социальной сферой, и в плане вброса фейковых новостей.

«Стабильно боты работают в группах по типу «Жизнь в ДНР» и подобных, где много различных негативных вбросов. Потом массово под постом заходят укрофейки и пытаются сформировать свою картину реальности», — добавила эксперт.

Однако эффект такой работы крайне не высок.

«Украина работает хоть и усиленней, но по старой схеме. Такое ощущение, что там просто отмывают на этом деньги. Наши люди уже 9 лет живут в условиях информационной войны, а соответственно, достаточно опытные, чтобы отличить вбросы и фейковые аккаунты от реальности. Таким образом на провокации со стороны противника реагируют не многие», — сообщила SMM-аналитик.

Ранее ИА REGNUM писало, что 15 марта подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о том, что материалы по дискредитации российских военных готовят украинские специалисты по кибератакам в районе Артёмовска и Часов Яра в ДНР. Так, работа офицеров одного из украинских центров информационно-психологических операций (ЦИПсО) замечена в этом районе.