В Минобороны сообщили, что мобилизованные начали прибывать в отпуска из зоны СВО

Москва, , 14:01 — REGNUM Мобилизованные граждане прибыли в первые отпуска из зоны проведения специальной военной операции, сообщили в Министерстве обороны 17 марта.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Для всех участников СВО установлен 14-дневный отпуск (без учета времени на дорогу), который должен предоставляться не реже, чем один раз в полгода, напомнили в ведомстве.

В плановые отпуска продолжают прибывать и кадровые военные из зоны СВО, добавили в Минобороны.

Как сообщалось ранее, поручение о предоставлении отпусков участникам спецоперации было подписано президентом России Владимиром Путиным 16 марта.