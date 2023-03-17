Мобилизованные прибыли в первые отпуска из зоны СВО
В Минобороны сообщили, что мобилизованные начали прибывать в отпуска из зоны СВО
Москва, 17 марта, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Мобилизованные граждане прибыли в первые отпуска из зоны проведения специальной военной операции, сообщили в Министерстве обороны 17 марта.
Иван Шилов ИА REGNUM
СВО
Для всех участников СВО установлен 14-дневный отпуск (без учета времени на дорогу), который должен предоставляться не реже, чем один раз в полгода, напомнили в ведомстве.
В плановые отпуска продолжают прибывать и кадровые военные из зоны СВО, добавили в Минобороны.
Как сообщалось ранее, поручение о предоставлении отпусков участникам спецоперации было подписано президентом России Владимиром Путиным 16 марта.