GT: США используют свою военную технику в провокациях против стран-противников

Пекин, , 14:00 — REGNUM Соединённые Штаты используют различные ситуации с участием американской военной техники, чтобы усложнить обстановку вокруг стран, которые Вашингтон считает своими противниками, пишет китайское издание Global Times.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что падение беспилотника США MQ-9 Reaper в Чёрное море является примером такой провокации.

Автор статьи напомнил, что после окончания холодной войны было много случаев со столкновениями военных самолетов, некоторые из которых серьёзно усложняли региональную напряженность.

При этом, уточняется в статье, большинство инцидентов были связаны с ВС США. Целями таких провокаций были страны, которые Вашингтон публично называл «мнимыми врагами», что очень показательно.

«По мере того как США проводят все больше и больше военных операций за рубежом, увеличивается и частота их провокаций», — пишет издание.

Вместе с тем атмосфера отношений между крупными державами серьёзно ухудшилась, а двусторонние ограничения и механизмы коммуникации серьезно пострадали, резюмировал автор.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 14 марта над акваторией Чёрного моря в районе Крымского полуострова был зафиксирован полёт американского беспилотного летательного аппарата MQ-9. Дрон летел с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства. С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители Су-27 из состава дежурных по ПВО сил, но в контакт с MQ-9 летчики не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования, отметили в российском военном ведомстве.

Инцидент получил широкий общественный резонанс и негативную оценку некоторых американских политиков. В Пентагоне утверждают, что российские лётчики произвели на дрон сброс топлива, в результате чего аппарат пошёл ко дну.