Додома, 17 марта, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Правительство Танзании направило группу экспертов в области здравоохранения в северо-западную область Кагера, расположенную на границе с Угандой, для изучения «инфекционного заболевания», унёсшего жизни пяти человек. Об этом сообщает Arab News со ссылкой на представителей министерства здравоохранения страны.

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Сообщается, что неизвестное заболевание было обнаружено у семи человек. У них зафиксированы такие симптомы, как лихорадка, рвота, кровотечение и почечная недостаточность. Власти призвали общественность сохранять спокойствие, а также соблюдать меры предосторожности. Известно, что руководство страны приняло решение о проведении расследования после вспышки лихорадки Эбола в Уганде, продлившейся четыре месяца и унёсшей жизни 55 человек.

Напомним, что в прошлом году в Танзании была выявлена вспышка лептоспироза или «крысиной лихорадки», которая унесла жизни трёх человек.

В конце 2022 года стало известно, что Россия и Танзания планируют активизировать торгово-экономические отношения. Помощь в реализации этих планов должна оказать созданная межправительственная комиссия.