В Ленинградской области отец обнаружил мёртвого сына-девятиклассника
Санкт-Петербург, 17 марта 2023, 13:59 — REGNUM В деревне Новое Девяткино Ленинградской области отец обнаружил мёртвым сына, сообщает 17 марта РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Уточняется, что ребёнка с простреленной головой накануне обнаружил в квартире 58-летний мужчина, который и обратился в полицию.
По данным издания, рядом с телом мальчика «находился травматический пистолет, семь патронов и тетрадь с текстом».
Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, в городе Кириши Ленинградской области мужчина убил двухлетнего ребёнка. Мотивом преступления могла стать ревность злоумышленника к матери ребенка. Возбуждено уголовное дело.