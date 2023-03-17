Санкт-Петербург, 17 марта, 2023, 13:59 — ИА Регнум. В деревне Новое Девяткино Ленинградской области отец обнаружил мёртвым сына, сообщает 17 марта РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Уточняется, что ребёнка с простреленной головой накануне обнаружил в квартире 58-летний мужчина, который и обратился в полицию.

По данным издания, рядом с телом мальчика «находился травматический пистолет, семь патронов и тетрадь с текстом».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, в городе Кириши Ленинградской области мужчина убил двухлетнего ребёнка. Мотивом преступления могла стать ревность злоумышленника к матери ребенка. Возбуждено уголовное дело.