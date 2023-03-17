Сальдо: сорвана крупнейшая попытка ВСУ переправиться через Днепр

Симферополь, , 14:05 — REGNUM Российские артиллеристы потопили баржу с украинским десантом на Каховском водохранилище, сорвав крупнейшую за последнее время попытку ВСУ переправиться через Днепр. Об этом врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил 17 марта в своём телеграм-канале.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, украинские войска регулярно пытаются переправиться через Днепр небольшими группами на лодках. За рекой, водохранилищем и плавнями постоянно наблюдают российские военные, при появлении противника открывают огонь.

«И всё же случай на Каховском водохранилище — самая крупная попытка переправы в последнее время. И по числу потерь ещё более провальная и безуспешная, чем обычно», — заявил Сальдо.

Противник, вероятно, потерял несколько десятков человек, отметил он. Однако командование ВСУ продолжает гнать людей на убой. Российские разведчики, напротив, регулярно проникают на правый берег Днепра и наносят там урон противнику, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сальдо заявил, что российские войска полностью контролируют линию боевого соприкосновения на левобережье Днепра в Херсонской области.