Донецк, 17 марта, 2023, 13:51 — ИА Регнум. В пригороде Мариуполя спецназ Росгвардии задержал бывшего военного ВСУ, который подозревается в пособничестве украинским войскам. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

Цитата из видео Задержание

«Бойцы спецподразделения войск Нацгвардии в ходе адресных мероприятий в пригороде Мариуполя задержали бывшего военнослужащего ВСУ, подозреваемого в пособничестве украинским националистам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по полученной от структур ДНР оперативной информации, задержанный мог передавать противнику маршруты передвижения и координаты размещения российских войск.

Дом и хозяйственные постройки задержанного были проверены на предмет наличия взрывчатых веществ и оружия. При этом он успел уничтожить свою военную форму и документы и спрятать средства индивидуальной защиты.

Фигуранта передали правоохранительным органам для дальнейшего разбирательства.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина России, который сотрудничал с ВСУ и финансировал украинские террористические формирования.