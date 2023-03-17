Голикова: регионы плохо проводят анализ проблем, связанных с повышением рождаемости

Москва, , 13:55 — REGNUM Власти регионов России плохо проводят анализ ситуации, связанной с тем, что мешает семьям иметь ребёнка, полной нацеленности на повышение рождаемости не наблюдается. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Татьяна Голикова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, в субъектах РФ не проводят анализ ситуацию, не рассматривают детали, которые связаны с тем, что конкретно происходит у них, что происходит в конкретных медучреждениях, что происходит в конкретных семьях, что мешает семье или молодой женщине иметь ребенка.

Голикова отметила, что нацеленности на повышение рождаемости в полной мере не наблюдается, уточнив, что лишь 6,8% женщин, которые находятся в активном репродуктивном возрасте и способны рожать детей, в 2022 году прошли диспансеризацию.

Как передавало ИА REGNUM, фракция ЛДПР в Госдуме подготовила проект закона, которым предлагается с 2024 года создавать накопительные счета для каждого новорождённого гражданина России.